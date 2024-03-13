Европарламент принял закон об ограничении ИИ, предусматривающий запрет на системы биометрической идентификации правоохранителями

Положения закона устанавливают обязательства по ИИ на основе его потенциальных рисков и уровня влияния.

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Европейский парламент принял первый в мире закон об искусственном интеллекте. Закон, который был принят 13 марта, должен обеспечить безопасность и соблюдение прав граждан.

Как сообщили в пресс-службе Европейского парламента, за соответствующий документ проголосовали 523 евродепутата, против – 46, 49 – воздержались.

Цель закона – защита фундаментальных прав, демократии, верховенства права и устойчивости окружающей среды от высокорискового ИИ с одновременным стимулированием инноваций.

Его положения устанавливают обязательства по ИИ на основе его потенциальных рисков и уровня влияния.

Новые правила предусматривают запрет на определенные приложения ИИ, которые угрожают правам граждан. Среди них, в частности, системы биометрической категоризации, основанные на чувствительных характеристиках, а также нецелевое извлечение изображений лиц из интернета или записей камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц.

Закон также предусматривает запрет на использование систем биометрической идентификации (RBI) правоохранительными органами, за исключением некоторых определенных ситуаций.

Кроме того, предусмотрены четкие обязательства для других систем искусственного интеллекта с высоким уровнем риска из-за их значительного потенциального вреда здоровью, безопасности, основным правам, окружающей среде, демократии и верховенству права.

Системы искусственного интеллекта общего назначения (GPAI) и модели GPAI, на которых они базируются, должны соответствовать определенным требованиям прозрачности, включая соблюдение законодательства ЕС об авторском праве.

Кроме того, искусственно сгенерированные изображения, аудио- или видеоконтент («дипфейки») должны быть четко обозначены как таковые.

Закон после технических уточнений должен быть официально принят Советом ЕС. Он вступит в силу через двадцать дней после его публикации в «Официальном журнале» Евросоюза и будет полностью применим через 24 месяца после вступления в силу, за рядом исключений.

Отметим, что ранее народные депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об идентификации граждан системой видеонаблюдения на основании определенного набора биометрических данных и такой информации о лице, как имя, дата рождения, сведения о зарегистрированном или задекларированном месте жительства (пребывании), оцифрованный образ лица, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

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