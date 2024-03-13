ЕС утвердил 5 миллиардов евро на оружие для Украины и обучение военных

Послы ЕС утвердили 5 млрд евро военной помощи для Украины в рамках Фонда мира.

Источник фото: AP/Jean-Francois Badias

Послы стран-членов Евросоюза приняли решение о пополнении на 5 миллиардов евро Европейского фонда мира.

Как пишет «Радио Свобода» по информации Совета Евросоюза, средства пойдут на совместные закупки оружия для Украины и обучение военных, они должны сделать военную помощь более структурированной и предсказуемой.

Соответствующее решение было принято в среду в Брюсселе в рамках заседания Комитета постоянных представителей.

«Соглашение!» Послы ЕС в целом согласились на реформу Европейского фонда мира, чтобы поддержать Украину бюджетом в 5 миллиардов евро на 2024 год. Европейский союз по-прежнему полон решимости оказать долгосрочную поддержку Украине и гарантировать, что страна получит военную технику, необходимую ей для самозащиты», - сообщило бельгийское председательство на своей странице в соцсети Х.

Также США объявили о пакете военной помощи для Украины на $300 млн.

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