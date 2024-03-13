Олаф Шольц объяснил отказ отправить Украине ракеты Taurus осмотрительностью

Ракеты Taurus не удастся использовать без участия немецких военных, считает Канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Источник фото: AP Photo / Markus Schreiber

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что авиационные крылатые ракеты Taurus принадлежат к вооружениям, для контроля над которыми нужны немецкие военнослужащие. Об этом пишет «Associated Press».

«На мой взгляд, речь идет о дальнобойном оружии. Учитывая важность не потерять контроль над целями, это оружие не может быть использовано без развертывания немецких солдат. Я исключаю это», - сказал канцлер в Бундестаге.

Шольц уточнил, что каждый случай снабжения помощи немецкими властями рассматриваются в индивидуальном порядке.

«Осмотрительность – это не слабость, как считают некоторые. Осмотрительность – это то, на что жители нашей страны имеют право», - сказал он.

Канцлер отметил, что Германия занимает второе место после США по оказанию военной помощи Украине.

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