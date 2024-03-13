Олаф Шольц объяснил отказ отправить Украине ракеты Taurus осмотрительностью

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что авиационные крылатые ракеты Taurus принадлежат к вооружениям, для контроля над которыми нужны немецкие военнослужащие. Об этом пишет «Associated Press».
«На мой взгляд, речь идет о дальнобойном оружии. Учитывая важность не потерять контроль над целями, это оружие не может быть использовано без развертывания немецких солдат. Я исключаю это», - сказал канцлер в Бундестаге.
Шольц уточнил, что каждый случай снабжения помощи немецкими властями рассматриваются в индивидуальном порядке.
«Осмотрительность – это не слабость, как считают некоторые. Осмотрительность – это то, на что жители нашей страны имеют право», - сказал он.
Канцлер отметил, что Германия занимает второе место после США по оказанию военной помощи Украине.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.