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  1. В Украине

В Киеве водитель припаркованного рядом с гаражным кооперативом авто остался без колес

09:23, 14 марта 2024
С авто «Renault Logan» сняли и украли два колеса.
В Киеве водитель припаркованного рядом с гаражным кооперативом авто остался без колес
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В Киеве с припаркованного рядом с гаражным кооперативом авто «Renault Logan» сняли и украли два колеса. Как рассказали в полиции, сообщение о том, что неизвестные лица украли из его автомобиля колеса, поступило на спецлинию от местного жителя.

Полицейским удалось установить, что к совершению уголовного правонарушения причастен киевлянин, 1986 года рождения.

В полиции пишут, что подозреваемый снял два колеса с автомобиля с помощью домкрата. Затем он положил их в салон собственного автотранспорта и уехал. Правоохранители установили местонахождение вещественных доказательств, и следователи изъяли их для проведения необходимых процессуальных действий.

По этому факту следователи сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – кража, совершенная в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения, продолжается следствие.

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