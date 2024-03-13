В Украине начинают выдавать документы на право пребывания в пограничной полосе

Также появится единый учет лиц, получивших соответствующие разрешения, чтобы инспектор мог быстро проверить подлинность документа и идентифицировать личность предъявителя.

На днях вступил в силу приказ, которым утверждена форма решений, дающих разрешение на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу. Об этом сообщили в ГПСУ.

В Госпогранслужбе отметили, что с целью организации работы по принятию и предоставлению решений относительно разрешения или отказа в разрешении на пребывание в пограничной полосе в пограничном ведомстве было проведено селекторное совещание с ответственными за эту деятельность должностными лицами. В частности, было акцентировано внимание на оперативном рассмотрении запросов и качественной проверке указанных лицами оснований для получения разрешений.

Кроме того, в Администрации Госпогранслужбы продолжается работа по созданию единого учета лиц, получивших соответствующие разрешения, чтобы каждый инспектор с помощью служебного планшета мог быстро проверить подлинность документа и идентифицировать личность предъявителя.

Как отмечают в ГПСУ, Правительство внесло изменения в постановления, которые, в частности, предусматривают введение ограничений по свободному въезду, пребыванию, проживанию, проведению работ и передвижению лиц в пограничной полосе (на участке местности шириной в 5 километров от линии государственной границы).

Ограничения состоят в необходимости получения разрешения лицами, которые планируют находиться в пределах пограничной полосы. Указанные решения представляются органами ГПСУ, которые непосредственно выполняют задачи в определенной зоне ответственности.

Орган Государственной пограничной службы не позднее 10 рабочих дней со дня поступления обращения о предоставлении/признании недействительным разрешения и прилагаемых к нему документов (перечень предусмотрен принятыми изменениями), принимает решение о предоставлении разрешения, об отказе в предоставлении разрешения или о признании предоставленного разрешения недействительным.

О принятом решении орган Государственной пограничной службы не позднее следующего рабочего дня уведомляет заявителя с использованием официального канала связи, указанного в обращении.

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