В Україні починають видавати документи на право перебування у прикордонній смузі

Також з'явиться єдиний облік осіб, які отримали відповідні дозволи, щоб інспектор міг швидко перевірити дійсність документа та ідентифікувати особу пред’явника.

Днями набув чинності наказ, яким затверджено форму рішень, які дають дозвіл на в’їзд, перебування, проживання, провадження робіт і пропуск у прикордонну смугу. Про це повідомили у ДПСУ.

У Держприкордонслужбі зазначили, що з метою організації роботи з прийняття та надання рішень щодо дозволу чи відмови в дозволі на перебування в прикордонній смузі у прикордонному відомстві була проведена селекторна нарада з відповідальними за цю діяльність посадовими особами. Зокрема, було акцентовано увагу оперативному розгляді запитів та якісній перевірці зазначених особами підстав для отримання дозволів.

Крім того, в Адміністрації Держприкордонслужби триває робота щодо створення єдиного обліку осіб, які отримали відповідні дозволи, щоб кожен інспектор за допомогою службового планшета міг швидко перевірити дійсність документа та ідентифікувати особу пред’явника.

Як зазначають у ДПСУ, Уряд вніс зміни до постановили, які, зокрема, передбачають введення обмежень щодо вільного в'їзду, перебування, проживання, провадження робіт й пересуванні осіб у прикордонній смузі (на ділянці місцевості завширшки 5 кілометрів від лінії державного кордону).

Обмеження полягають у необхідності отримання дозволу особами, які планують перебувати у межах прикордонної смуги. Зазначені рішення видаються органами ДПСУ, які безпосередньо виконують завдання у визначеній зоні відповідальності.

Орган Державної прикордонної служби не пізніше 10 робочих днів з дня надходження звернення про надання/визнання недійсним дозволу та документів, що додаються до нього (перелік передбачений прийнятими змінами), приймає рішення про надання дозволу, про відмову в наданні дозволу або про визнання наданого дозволу недійсним.

Про прийняте рішення орган Державної прикордонної служби не пізніше наступного робочого дня повідомляє заявника з використанням офіційного каналу зв’язку, зазначеного у зверненні.

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