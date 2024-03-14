Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Європарламент законом про штучний інтелект заборонив збирати зображення обличчя з записів камер відеоспостереження для створення баз даних

Біометричні системи ідентифікації громадян «в реальному часі» можна буде використовувати лише за умови спеціального попереднього судового або адміністративного дозволу.

Європарламент ухвалив закон, яким заборонив чинити тиск на ЗМІ, включно з затриманням, обшуками в офісах і встановленням ПО для спостереження

Як зазначає Європарламент, відповідно до нового закону владі буде заборонено чинити тиск на журналістів і редакторів, щоб вони розкрили свої джерела, включно з затриманням, санкціями, обшуками в офісах або встановленням програмного забезпечення для спостереження на їхніх електронних пристроях.

Закон про мобілізацію дасть можливість виявити громадян, які не стоять на військовому обліку, але наявні в інших реєстрах

Член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко зазначив, що законопроект 10449 про мобілізацію вирішує проблему, коли багато військовозобов’язаних відсутні в реєстрах Центрів комплектації, їх фізично і технічно не бачать.

Троє переможців конкурсу на посади суддів місцевих судів відмовилися від посад суддів

Кандидати вирішили стати суддями апеляційних судів.

Вирішення в судовому рішенні питання про взаємні обовʼязки субʼєктів владних повноважень у сфері безпеки є підставою для їх залучення в якості третіх осіб – Верховний Суд

Верховний Суд пояснив, що інститут третьої особи спрямований на створення умов для захисту прав, свобод та інтересів такої особи, які можуть бути порушені при вирішенні спору між позивачем і відповідачем за відсутності третьої особи.

  1. В Україні

Ремонт укриттів з понад 500 000 гривень збитків: судитимуть інженера технагляду

07:54, 14 березня 2024
Інженер технагляду не перевірив обсяг фактично виконаних робіт та використаних матеріалів і погодив акти, де йшлося про будівельно-монтажні роботи, що фактично не зроблені.
Ремонт укриттів з понад 500 000 гривень збитків: судитимуть інженера технагляду
Фото: unian.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду одного з комунальних підприємств за фактом службової недбалості.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, обвинувачений здійснював технагляд за поточним ремонтом споруд цивільного захисту у декількох житлових будинках у місті Буча. Він належним чином не перевірив обсяг фактично виконаних робіт та використаних матеріалів і погодив акти, де йшлося про будівельно-монтажні роботи, що фактично не зроблені.

Через вказані неправомірні дії обвинуваченого Бучанській об’єднаній територіальній громаді завдано понад пів мільйона гривень збитків.

Раніше ми писали, що посадовця КП «Плесо» підозрюють у розтраті 330 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду
  • Олена Коваленко
    Олена Коваленко
    суддя Київського районного суду м. Одеси