Ремонт укриттів з понад 500 000 гривень збитків: судитимуть інженера технагляду

Інженер технагляду не перевірив обсяг фактично виконаних робіт та використаних матеріалів і погодив акти, де йшлося про будівельно-монтажні роботи, що фактично не зроблені.

Фото: unian.net

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно інженера технічного нагляду одного з комунальних підприємств за фактом службової недбалості.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, обвинувачений здійснював технагляд за поточним ремонтом споруд цивільного захисту у декількох житлових будинках у місті Буча. Він належним чином не перевірив обсяг фактично виконаних робіт та використаних матеріалів і погодив акти, де йшлося про будівельно-монтажні роботи, що фактично не зроблені.

Через вказані неправомірні дії обвинуваченого Бучанській об’єднаній територіальній громаді завдано понад пів мільйона гривень збитків.

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