Ремонт укрытий с более чем 500 000 гривен убытков: будут судить инженера технадзора

Инженер технадзора не проверил объем фактически выполненных работ и использованных материалов и согласовал акты, где речь шла о фактически не сделанных строительно-монтажных работах.

Фото: unian.net

В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении инженера технического надзора одного из коммунальных предприятий по факту служебной халатности.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, обвиняемый осуществлял технадзор за текущим ремонтом сооружений гражданской защиты в нескольких жилых домах в городе Буча. Он должным образом не проверил объем фактически выполненных работ и использованных материалов и согласовал акты, где речь шла о фактически не сделанных строительно-монтажных работах.

Из-за указанных неправомерных действий обвиняемого Бучанской объединенной территориальной общине нанесено более полумиллиона гривен ущерба.

Ранее сообщалось, что чиновника КП «Плесо» подозревают в растрате 330 тысяч гривен.

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