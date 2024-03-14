У Києві водій припаркованого поруч із гаражним кооперативом авто залишився без коліс

З авто «Renault Logan» зняли та викрали два колеса.

У Києві з припаркованого поруч із гаражним кооперативом авто «Renault Logan» зняли та викрали два колеса. Як розповіли у поліції, повідомлення про те, що невідомі особи викрали з його автомобіля колеса, надійшло на спецлінію від місцевого мешканця.

Поліцейським вдалося встановили, що до вчинення кримінального правопорушення причетний киянин, 1986 року народження.

У поліції пишуть, що підозрюваний зняв два колеса з автомобіля за допомогою домкрата. Потім він поклав їх в салон власного автотранспорту та поїхав. Правоохоронці встановили місцезнаходження речових доказів й слідчі вилучили їх для проведення необхідних процесуальних дій.

За цим фактом слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу, триває слідство.

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