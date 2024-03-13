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  1. У світі

Олаф Шольц пояснив відмову надіслати Україні ракети Taurus обачністю

19:29, 13 березня 2024
Ракети Taurus не вдасться використовувати без участі німецьких військових, вважає Канцлер ФРН Олаф Шольц.
Олаф Шольц пояснив відмову надіслати Україні ракети Taurus обачністю
Джерело фото: AP Photo / Markus Schreiber
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Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що авіаційні крилаті ракети Taurus належать до озброєнь, для контролю над якими потрібні німецькі військовослужбовці, тому постачання таких ракет Україні виключене. Про це пише «Associated Press».

«На мій погляд, ідеться про далекобійну зброю. Враховуючи важливість не втратити контроль над цілями, ця зброя не може бути використано без розгортання німецьких солдатів. Я відкидаю це», - сказав канцлер в Бундестазі.

Шольц уточнив, що кожен випадок постачання допомоги німецька влада розглядає в індивідуальному порядку.

«Обачність – це не слабкість, як вважає дехто. Обачність – це те, на що жителі нашої країни мають право», - сказав він.

Канцлер зазначив, що Німеччина посідає друге місце після США у надання військової допомоги Україні.

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