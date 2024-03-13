ЄС затвердив 5 мільярдів євро на зброю для України і навчання військових

Посли ЄС затвердили 5 млрд євро військової допомоги для України у рамках Фонду миру.

Джерело фото: AP/Jean-Francois Badias

Посли країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення про поповнення на 5 мільярдів євро Європейського фонду миру.

Як пише «Радіо Свобода» за інформацією Ради Євросоюзу, кошти підуть на спільні закупівлі зброї для України і навчання військових, вони мають зробити військову допомогу більш структурованою й передбачуваною.

Відповідне рішення було ухвалено в середу в Брюсселі в рамах засідання Комітету постійних представників.

«Угода‼ Посли ЄС в цілому погодилися на реформу Європейського фонду миру, щоб підтримати Україну бюджетом у 5 мільярдів євро на 2024 рік. Європейський союз, як і раніше, сповнений рішучості надати довгострокову підтримку Україні і гарантувати, що країна отримає військову техніку, необхідну їй для самозахисту», - повідомило бельгійське головування на своїй сторінці в соцмережі Х.

Також США оголосили про пакет військової допомоги для України на $300 млн.

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