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Європарламент ухвалив закон про обмеження ШІ, який передбачає заборону на системи біометричної ідентифікації правоохоронцями

19:52, 13 березня 2024
Положення закону встановлюють зобов'язання щодо ШІ на основі його потенційних ризиків і рівня впливу.
Європарламент ухвалив закон про обмеження ШІ, який передбачає заборону на системи біометричної ідентифікації правоохоронцями
Джерело фото: freepik.com
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Європейський парламент ухвалив перший у світі закон про штучний інтелект. Закон, який ухвалили 13 березня, має забезпечити безпеку і дотримання прав громадян.

Як повідомили у пресслужбі Європейського парламенту, за відповідний документ проголосували 523 євродепутати, проти – 46, 49 – утрималися.

Мета закону – захист фундаментальних прав, демократії, верховенства права та сталості довкілля від високоризикованого ШІ з одночасним стимулюванням інновацій.

Положення закону встановлюють зобов'язання щодо ШІ на основі його потенційних ризиків і рівня впливу.

Нові правила передбачають заборону на певні застосунки ШІ, які загрожують правам громадян. Серед них, зокрема, системи біометричної категоризації, що ґрунтуються на чутливих характеристиках, а також нецільове збирання зображень облич з інтернету або записів камер відеоспостереження для створення баз даних розпізнавання облич.

Закон також передбачає заборону на використання систем біометричної ідентифікації (RBI) правоохоронними органами, за винятком деяких визначених ситуацій.

Крім того, передбачені чіткі зобов’язання для інших систем штучного інтелекту з високим рівнем ризику через їхню значну потенційну шкоду здоров'ю, безпеці, основним правам, навколишньому середовищу, демократії та верховенству права.

Системи штучного інтелекту загального призначення (GPAI) і моделі GPAI, на яких вони базуються, повинні відповідати певним вимогам прозорості, включаючи дотримання законодавства ЄС про авторське право.

Крім того, штучно згенеровані зображення, аудіо- чи відеоконтент («дипфейки») мають бути чітко позначені як такі.

Закон після технічних уточнень має бути офіційно ухвалений Радою ЄС. Він набуде чинності через двадцять днів після його публікації в «Офіційному журналі» Євросоюзу і буде повністю застосовний через 24 місяці після набрання чинності, за низкою винятків.

Зазначимо, що раніше народні депутати від «Слуги народу» внесли законопроект про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та такої інформації про особу, як ім’я, дата народження, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання (перебування), відцифрований образ обличчя особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

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