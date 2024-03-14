Європарламент ухвалив закон, яким заборонив чинити тиск на ЗМІ, включно з затриманням, обшуками в офісах і встановленням ПО для спостереження

Як зазначає Європарламент, відповідно до нового закону владі буде заборонено чинити тиск на журналістів і редакторів, щоб вони розкрили свої джерела, включно з затриманням, санкціями, обшуками в офісах або встановленням програмного забезпечення для спостереження на їхніх електронних пристроях.

Джерело фото: European Union

13 березня депутати Європарламенту дали остаточне зелене світло новим законам щодо захисту журналістів і ЗМІ ЄС від політичного чи економічного втручання. Про це повідомляє сайт Європарламенту.

Так, відповідно до нового закону, прийнятого 464 голосами «за», країни-члени ЄС будуть зобов'язані захищати незалежність ЗМІ, а всі форми втручання в редакційні рішення будуть заборонені. Серед іншого, вводиться механізм запобігання свавільному обмеженню свободи преси великими онлайн-платформами.

Захист роботи журналістів

Як зазначає Європарламент, відповідно до нового закону владі буде заборонено чинити тиск на журналістів і редакторів, щоб вони розкрили свої джерела, включно з затриманням, санкціями, обшуками в офісах або встановленням програмного забезпечення для спостереження на їхніх електронних пристроях.

Парламент додав значні гарантії, за яких використання шпигунського програмного забезпечення буде можливе лише в кожному конкретному випадку та за умови дозволу судового органу, який розслідує тяжкі злочини, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Навіть у цих випадках суб’єкти матимуть право отримати інформацію після того, як стеження відбулося, і зможуть оскаржити його в суді.

Захист свободи ЗМІ в ЄС від великих платформ соцмереж

Депутати Європарламенту подбали про те, щоб включити механізм для запобігання з боку великих онлайн-платформ, таких як Facebook, X (раніше Twitter) або Instagram, від довільного обмеження або видалення незалежного медіаконтенту.

Платформам спочатку доведеться відрізняти незалежні ЗМІ від незалежних джерел. ЗМІ отримають сповіщення, коли платформа має намір видалити або обмежити їх вміст, і матимуть 24 години для відповіді. Лише після відповіді (або за її відсутності) платформа може видалити або обмежити вміст, якщо він усе ще не відповідає її умовам.

ЗМІ матимуть можливість передати справу до органу позасудового врегулювання суперечок і запитати висновок у Європейської ради медіа-послуг (нової ради національних регуляторів ЄС, яка буде створена EMFA).

Редакційна незалежність суспільних ЗМІ

Щоб запобігти використанню суспільних ЗМІ в політичних цілях, їхні керівники та члени правління мають обиратися за прозорими та недискримінаційними процедурами на достатньо тривалий термін повноважень. Їх не можна буде звільнити до закінчення контракту, якщо вони більше не відповідають професійним критеріям.

Громадські ЗМІ мають фінансуватися за прозорими та об’єктивними процедурами, а фінансування має бути сталим і передбачуваним.

Прозорість власності

Щоб громадськість могла знати, хто контролює ЗМІ та які інтереси можуть впливати на звітність, усі новинні видання та видання про поточні події, незалежно від їх розміру, повинні будуть публікувати інформацію про своїх власників у національній базі даних.

Справедливе розміщення державної реклами

Також ЗМІ повинні будуть звітувати про кошти, отримані від державної реклами, і про державну фінансову підтримку, в тому числі з країн, що не входять до ЄС.

Державні кошти на медіа чи онлайн-платформи мають розподілятися за публічними, пропорційними та недискримінаційними критеріями. Інформація про державні витрати на рекламу буде публічною.

Цитати

«Неможливо підкреслити значення плюралізму медіа для функціонуючої демократії», – заявила під час пленарних дебатів доповідач Комітету з культури та освіти Сабіна Верхейєн. «Свобода преси знаходиться під загрозою в усьому світі, в тому числі в Європі. Європейський закон про свободу ЗМІ є нашою відповіддю на цю загрозу та віхою в європейському законодавстві. Він цінує та захищає подвійну роль ЗМІ як бізнесу та як охоронців демократії», - підсумувала вона.

Доповідач Комітету громадянських свобод Рамона Стругаріу сказала: «Журналісти тепер мають союзника, набір інструментів, який захищає їх, підвищує їхню незалежність і допомагає їм протистояти викликам, втручанню та тиску, з яким вони часто стикаються».

Передісторія

Ухвалюючи це рішення, Парламент відповів на очікування громадян щодо ЄС, висловлені у висновках Конференції про майбутнє Європи:

- запровадити законодавство, спрямоване на боротьбу із загрозами незалежності ЗМІ та забезпечити дотримання правил конкуренції ЄС у медіа-секторі, щоб запобігти великим монополіям ЗМІ, а також забезпечити плюралізм ЗМІ та незалежність від неналежного політичного, корпоративного та/або іноземного втручання;

- боротися з дезінформацією через законодавство та керівні принципи для онлайн-платформ і компаній соціальних медіа;

- захищати та підтримувати вільні, плюралістичні та незалежні ЗМІ та забезпечувати захист журналістів.

Автор: Наталя Мамченко

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