В частині країн ЄС констатують погіршення ситуації з дотриманням верховенства права – Звіт

У Звіті системи правосуддя деяких країн охарактеризовані як «політизовані, недофінансовані та несправедливі».

Верховенство права занепадає в ЄС, оскільки уряди продовжують послаблювати правові та демократичні системи стримувань і противаг, заявила провідна мережа громадянських свобод, підкреслюючи, зокрема, різке зростання обмежень права на протест.

Як повідомляє The Guardian, берлінська організація Liberties (Союз громадянських свобод для Європи) у своєму щорічному звіті , складеному за участю 37 правозахисних груп у 19 країнах, зазначає, що в старих демократіях із основними партіями в уряді, таких як Франція, Німеччина та Бельгія, виклики верховенству права залишаються помірними.

Однак у деяких давно сформованих демократіях, де ультраправі партії перебувають при владі або впливають на владу, таких як Італія та Швеція, за словами Liberties, погіршення верховенства права, хоча й поступове, ризикує стати системним.

У «нещодавно відновлених» демократіях ЄС, таких як Словаччина, Словенія та Польща, зазначається, що верховенство права «може швидко коливатися — або в бік відновлення, або до занепаду».

600-сторінковий звіт Союзу громадянських свобод для Європи (Liberties) використовується Європейською комісією для моніторингу верховенства права. Він показує, що ЄС повинен діяти швидше проти явних відступів від верховенства права.

«Суть полягає в тому, що Комісія, увесь ЄС сидять на дуже потужному наборі інструментів, але вони не бажають використовувати його швидко та наполегливо», — заявили в організації. «Ми стурбовані відсутністю серйозного аналізу того, що насправді відбувається в деяких місцях».

До прикладу, у Франції, як йдеться у звіті, минулорічні зміни у пенсійному законодавстві були «запроваджені в явно недемократичному законодавчому процесі» після того, як уряд скористався спеціальними конституційними повноваженнями, тоді як у Німеччині журналістам тепер загрожує кримінальне переслідування, якщо вони публікують судові рішення, які не є загальнодоступними.

В Італії та Швеції, уряди яких очолюють і підтримують ультраправі партії, партнери Liberties повідомили про регресію верховенства права в таких сферах, як система правосуддя, свобода та плюралізм ЗМІ, громадянський простір і права людини. Зокрема, за словами Liberties, Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія, Німеччина, Угорщина та Швеція запровадили заборони на протести.

У розділі про свободу ЗМІ у звіті говориться, що концентрація медіавласності викликає занепокоєння в багатьох країнах-членах, як і словесні та фізичні напади на журналістів, зафіксовані в 2023 році в 10 країнах-членах ЄС, включаючи Францію, Німеччину та Швецію.

У Звіті системи правосуддя деяких країн охарактеризовані як «політизовані, недофінансовані та несправедливі». Хоча такі країни, як Швеція, вжили заходів для деполітизації процесів відбору суддів, політизація залишається ризиком у Франції, Німеччині, Греції, Угорщині та Словаччині.

У Німеччині, Бельгії, Чехії та Словаччині механізми підзвітності теоретично можуть дозволити «здійснювати політичний тиск з боку виконавчої гілки влади на суддів», особливо якщо до влади прийдуть екстремістські партії, попереджають автори звіту.

У Греції, Італії та Словаччини політики відкрито критикували судові рішення або давали вказівки у поточних справах, тоді як відмова урядів виконувати рішення у справах про надання притулку та захист кордонів досягла рекордних значень у Греції та Бельгії.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», 13 березня депутати Європарламенту дали остаточне зелене світло новим законам щодо захисту журналістів і ЗМІ ЄС від політичного чи економічного втручання. Зокрема депутати Європарламенту вирішили, що необхідно запровадити механізм для запобігання з боку великих онлайн-платформ, таких як Facebook, X (раніше Twitter) або Instagram, від довільного обмеження або видалення незалежного медіаконтенту.

Автор: Наталя Мамченко

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