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Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

Вирішуючи питання щодо доцільності додаткового покарання у виді конфіскації майна, суд має виходити з наявності чи відсутності у діях винного корисливого мотиву, - ВС

ККС ВС констатував, що застосування додаткового покарання за ч. 2 ст. 307 КК у виді конфіскації майна навіть за умови, що воно передбачене санкцією цієї частини статті як обов’язкове додаткове покарання, є безпідставним, адже суперечить положенням Загальної частини КК, зокрема положенням ст. 59 КК.

Коли відсутня ознака повторності у вчиненні крадіжки – позиція Верховного Суду

Апеляційний суд допустив неправильне застосування закону, кваліфікуючи дії засудженої за ч. 2 ст. 15 – ч. 2 ст. 185 КК як закінчений замах на крадіжку, вчинену повторно, оскільки відсутня кваліфікуюча ознака «повторність».

Голови апеляційних судів пропонують повернути з відставки суддів, що раніше пройшли оцінювання, але звільнилися у відставку

Запропоновано тимчасовий спосіб подолання кадрової кризи в судах.

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Купити «раз і назавжди»: Microsoft Office 2024 буде доступний без передплати

18:02, 18 березня 2024
Нова версія Microsoft Office 2024 розповсюджуватиметься без підписки.
Купити «раз і назавжди»: Microsoft Office 2024 буде доступний без передплати
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Версія Microsoft Office 2024 буде доступна без передплати — її можна буде придбати «раз і назавжди». Про це оголосила корпорація Microsoft.

Так, у першу чергу новий пакет орієнтований на бізнес – ця версія отримає назву Microsoft Office LTSC 2024 (Long-Term Servicing Channel) і матиме підтримку протягом п’яти років.

Повідомляється, що до пакету увійдуть не всі продукти Microsoft 365 (у ньому не буде Microsoft Publisher, який невдовзі припинить своє існування, і Microsoft Teams, який можна буде завантажити окремо) і не всі можливості — насамперед ті, що пов’язані з хмарними сервісами. Комерційна прев’ю версія Microsoft Office LTSC 2024 стане доступною вже наступного місяця.

Але крім бізнес-версії, буде і варіант для звичайних користувачів – Microsoft Office 2024, який теж отримає п’ятирічну підтримку. При цьому компанія зазначає, що хоча вартість Office LTSC 2024 підніметься на 10% порівняно з попередніми релізами, версія для індивідуальних споживачів не дорожчатиме.

Наразі повідомляється, що обидві версії Microsoft Office 2024 будуть доступні на Windows 10, Windows 11 і macOS, більше деталей компанія обіцяє оприлюднити згодом, ближче до повноцінного релізу, який має відбутися пізніше цього року.

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