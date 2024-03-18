Купити «раз і назавжди»: Microsoft Office 2024 буде доступний без передплати

Нова версія Microsoft Office 2024 розповсюджуватиметься без підписки.

Версія Microsoft Office 2024 буде доступна без передплати — її можна буде придбати «раз і назавжди». Про це оголосила корпорація Microsoft.

Так, у першу чергу новий пакет орієнтований на бізнес – ця версія отримає назву Microsoft Office LTSC 2024 (Long-Term Servicing Channel) і матиме підтримку протягом п’яти років.

Повідомляється, що до пакету увійдуть не всі продукти Microsoft 365 (у ньому не буде Microsoft Publisher, який невдовзі припинить своє існування, і Microsoft Teams, який можна буде завантажити окремо) і не всі можливості — насамперед ті, що пов’язані з хмарними сервісами. Комерційна прев’ю версія Microsoft Office LTSC 2024 стане доступною вже наступного місяця.

Але крім бізнес-версії, буде і варіант для звичайних користувачів – Microsoft Office 2024, який теж отримає п’ятирічну підтримку. При цьому компанія зазначає, що хоча вартість Office LTSC 2024 підніметься на 10% порівняно з попередніми релізами, версія для індивідуальних споживачів не дорожчатиме.

Наразі повідомляється, що обидві версії Microsoft Office 2024 будуть доступні на Windows 10, Windows 11 і macOS, більше деталей компанія обіцяє оприлюднити згодом, ближче до повноцінного релізу, який має відбутися пізніше цього року.

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