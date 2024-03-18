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На базі Реєстру «Оберіг» запровадять електронний військовий квиток – Міноборони працює над ним разом з проектом ЄС

Міноборони разом партнерами працює над створенням Електронного військового квитка, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку і чи придатний до служби.

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  1. В Україні

В Україні створюють електронний військовий квиток: що зміниться

21:29, 18 березня 2024
Міноборони України розробляє електронний військовий документ задля запобігання корупції.
В Україні створюють електронний військовий квиток: що зміниться
Джерело фото: ukrmilitary.com
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Уряд України активно працює над впровадженням електронного військового облікового документа, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідно до заяви відомства, розробка та створення цього документа відбувається спільно з партнерами. Основною метою є зменшення кількості помилок через виключення людського фактору та заощадження ресурсів, які держава і людина витрачають завдяки цифровізації.

Перевагою такої системи є запобігання корупції. Кожен крок щодо зміни даних в реєстрі буде відслідковуватися та підтверджуватися електронним підписом.

Наразі Міністерство оборони спільно з партнерами працює над створенням електронного військового облікового документа. Цей документ буде витягом з єдиного електронного реєстру "Оберіг", що свідчитиме про обліковий статус громадянина, його придатність до військової служби та інші важливі дані.

Слід зазначити, що модернізація єдиного електронного реєстру "Оберіг" здійснюється за підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту EU4DigitalUA, що реалізується спільно з естонською Академією електронного управління.

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