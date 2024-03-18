В Україні створюють електронний військовий квиток: що зміниться

Міноборони України розробляє електронний військовий документ задля запобігання корупції.

Джерело фото: ukrmilitary.com

Уряд України активно працює над впровадженням електронного військового облікового документа, про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідно до заяви відомства, розробка та створення цього документа відбувається спільно з партнерами. Основною метою є зменшення кількості помилок через виключення людського фактору та заощадження ресурсів, які держава і людина витрачають завдяки цифровізації.

Перевагою такої системи є запобігання корупції. Кожен крок щодо зміни даних в реєстрі буде відслідковуватися та підтверджуватися електронним підписом.

Наразі Міністерство оборони спільно з партнерами працює над створенням електронного військового облікового документа. Цей документ буде витягом з єдиного електронного реєстру "Оберіг", що свідчитиме про обліковий статус громадянина, його придатність до військової служби та інші важливі дані.

Слід зазначити, що модернізація єдиного електронного реєстру "Оберіг" здійснюється за підтримки Європейського Союзу в рамках проєкту EU4DigitalUA, що реалізується спільно з естонською Академією електронного управління.

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