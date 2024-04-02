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Завершено следствие по делу судьи из Одесской области, задержанного за взяточничество

18:45, 2 апреля 2024
Закончено досудебное расследование по делу судьи из Одесской области, которого подозревают в закрытии дел за взятку.
Завершено следствие по делу судьи из Одесской области, задержанного за взяточничество
Источник фото: ukrinform
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Завершено следствие по делу в отношении судьи одного из райсудов Одесской области, которого уличили в коррупционном преступлении, сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Согласно информации, полученной 1 апреля 2024 года от Антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), досудебное расследование закончено, а прокурорами САП открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

В течение этого времени детективы НАБУ установили, что судья получил неправомерную выгоду в размере 4 тысяч долларов США за передачу своим коллегам средств за принятие решений о закрытии дел об административных правонарушениях. Однако, он фактически не намеревался передавать эти средства и использовал их по своему усмотрению.

После разоблачения этих действий, судья был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, определенных ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. С целью предотвращения возможного влияния на следствие, руководитель САП направил ходатайство в Высший совет правосудия относительно дальнейшего временного отстранения судьи от выполнения судейских обязанностей.

Отмечается, что согласно Конституции Украины лицо, обвиняемое в совершении преступления, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

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