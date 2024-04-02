За год убытки от мошенничества с картами в Украине превысили 833 млн гривен, – НБУ

Причиной большинства мошеннических случаев с платежными картами стало разглашение данных их пользователями.

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Количество случаев мошенничества с использованием платежных карт в 2023 году выросло на 25%, достигнув 272 тысяч операций, что привело к убыткам на сумму более 833 миллионов гривен. По данным Национального банка Украины, средняя сумма одной мошеннической операции выросла на 39%, составив 3 065 гривен.

"Сумма убытков поставщиков платежных услуг, торговцев, клиентов от незаконных действий с платежными карточками за прошлый год составила почти 833 млн гривен. Это на 73% больше, чем в 2022 году. Средняя сумма одной незаконной операции в прошлом году составила 3 065 гривен, что на 39% больше, чем в 2022 году (в 2022 году - 2 200 гривен). В то же время за 2023 год на 13% выросло количество активных карт, что свидетельствует о более активном использовании платежных карт для проведения операций", - говорится в сообщении.

Информация об убытках от незаконных действий также поступает от операторов почтовой связи и других небанковских финансовых учреждений, имеющих право на эмиссию и/или эквайринг электронных платежных средств.

Самыми распространенными сценариями мошенничества с платежными картами является рассылка фейковых сообщений о помощи от государства, создание дубликатов SIM-карт для получения доступа к мобильному банкингу и побуждение клиентов к осуществлению операций во время звонков от неизвестных лиц, которые выдают себя за работников банков или других учреждений.

Нацбанк вместе с Киберполицией и другими органами активно работают над повышением финансовой грамотности граждан, формированием понимания основных правил кибербезопасности и борьбой с фишингом путем блокирования вредных интернет-ресурсов.

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