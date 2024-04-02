За рік збитки від шахрайства з картками в Україні перевищили 833 млн гривень, – НБУ

Причиною більшості шахрайських випадків з платіжними картками стало розголошення даних їхніми користувачами.

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Кількість випадків шахрайства з використанням платіжних карток у 2023 році зросла на 25%, досягнувши 272 тисяч операцій, що призвело до збитків на суму понад 833 мільйонів гривень. За даними Національного банку України, середня сума однієї шахрайської операції зросла на 39%, склавши 3 065 гривень.

«Сума збитків надавачів платіжних послуг, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними картками за минулий рік становила майже 833 млн гривень. Це на 73% більше, ніж у 2022 році. Середня сума однієї незаконної операції минулого року становила 3 065 гривень, що на 39% більше, ніж у 2022 році (у 2022 році – 2 200 гривень). Водночас за 2023 рік на 13% зросла кількість активних карток, що свідчить про активніше використання платіжних карток для проведення операцій», – йдеться у повідомленні.

Інформація про збитки від незаконних дій також надходить від операторів поштового зв’язку та інших небанківських фінансових установ, що мають право на емісію та/або еквайринг електронних платіжних засобів.

Найпоширенішими сценаріями шахрайства з платіжними картками є розсилання фейкових повідомлень про допомогу від держави, створення дублікатів SIM-карт для отримання доступу до мобільного банкінгу та спонукання клієнтів до здійснення операцій під час дзвінків від невідомих осіб, які видають себе за працівників банків чи інших установ.

Нацбанк разом із Кіберполіцією та іншими органами активно працюють над підвищенням фінансової грамотності громадян, формуванням розуміння основних правил кібербезпеки та боротьбою з фішингом шляхом блокування шкідливих інтернет-ресурсів.

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