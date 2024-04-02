Володимир Зеленський підписав закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років

Закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років підписаний Президентом.

Президент Володимир Зеленський 2 квітня підписав прийнятий парламентом закон №3127-ІХ про зменшення призовного віку з 27 до 25 років.

Як відомо, 30 травня 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років.

Відповідно до підписаного тексту у фінальний редакції ухваленого закону передбачено у тексті Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» цифри і слова «27-річного віку» замінити цифрами і словами «25-річного віку».

Законопроект було розроблено Міноборони за ініціативою Головнокомандувача Збройних Сил.

На початку червня Закон було спрямовано на підпис Президенту, однак він його досить довго не підписував.

Раніше представник Президента у парламенті, народний депутат Федір Веніславський зауважив, що «ми це все прорахували і прийшли до висновку, що це застаріла радянська калька, з іншого боку, формуються і нові резервні бригади, тому треба мати можливість залучати до військової служби за мобілізацією тих людей, які здатні служити, які вже мають певний життєвий досвід і вони вже більш ефективно можуть бути навчені військовій справі і служити у Збройних силах чи інших формуваннях сектору безпеки і оборони».

Автор: Наталя Мамченко

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