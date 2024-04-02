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У Стамбулі спалахнула пожежа в розважальному центрі: загинуло 29 людей

21:30, 2 квітня 2024
Під час реконструкції розважального центру сталася пожежа, яка забрала життя будівельників.
У Стамбулі спалахнула пожежа в розважальному центрі: загинуло 29 людей
Джерело фото: Anadolu
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У Стамбулі у розважальному центрі, який перебував на стадії реконструкції, спалахнула пожежа. За даними турецького інформагентства Anadolu, в результаті цього інциденту загинуло 29 людей.

За словами губернатора Стамбула, будівля, де виникла пожежа, перебувала на етапі ремонту, і всі загиблі були працівниками будівельної бригади.

Вогонь охопив два поверхи підземного приміщення 16-поверхової споруди, яка в момент інциденту функціонувала як розважальний центр. Зазначається, що всі загиблі працювали на об'єкті. Ще одна постраждала особа з травмами знаходиться в лікарні.

Наразі причина виникнення пожежі залишається невідомою, ініційовано розслідування цього події. Для гасіння полум'я залучено 31 одиницю техніки та 86 рятувальників.

Міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая повідомив про початок розслідування щодо причини пожежі.

Джерело відео: Anadolu Ajansı

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