Як оформити індивідуальний податковий номер для дитини

Облікові картки №1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків

Головне управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі нагадало, як отримати податковий номер для малолітньої дитини.

Для отримання податкового номера одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника), який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання (за наявності), громадянство), подається Облікова картка фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР малолітньої особи (до 14 років).

Якщо в документі, що посвідчує особу одного із батьків відсутня інформація про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) необхідно пред’явити витяг з реєстру територіальної громади.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків малолітньої особи, протягом трьох робочих днів з дня звернення видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, може бути виданий її представнику за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (після пред’явлення повертається) та її копії.

Форму № 1ДР та копії документів необхідних для реєстрації у Державному реєстрі можна подати в електронному вигляді за допомогою сервісу «Електронний кабінет».

Окрім того, здійснити реєстрацію дитини у Державному реєстрі можна в рамках проекту «єМалятко».

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