Практика судів
  1. В Україні

Як оформити індивідуальний податковий номер для дитини

08:00, 3 квітня 2024
Облікові картки №1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків
Як оформити індивідуальний податковий номер для дитини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Державної податкової служби у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі нагадало, як отримати податковий номер для малолітньої дитини.

Для отримання податкового номера одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника), який містить необхідні для реєстрації реквізити (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання (за наявності), громадянство), подається Облікова картка фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР малолітньої особи (до 14 років).

Якщо в документі, що посвідчує особу одного із батьків відсутня інформація про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) необхідно пред’явити витяг з реєстру територіальної громади.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків малолітньої особи, протягом трьох робочих днів з дня звернення видається одному з батьків (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).

За бажанням особи документ, що засвідчує реєстрацію у ДРФО, може бути виданий її представнику за наявності документа, що посвідчує особу такого представника, та документа, що посвідчує особу довірителя, або його ксерокопії (з чітким зображенням), а також довіреності, засвідченої у нотаріальному порядку, на видачу такого документа (після пред’явлення повертається) та її копії.

Форму № 1ДР та копії документів необхідних для реєстрації у Державному реєстрі можна подати в електронному вигляді за допомогою сервісу «Електронний кабінет».

Окрім того, здійснити реєстрацію дитини у Державному реєстрі можна в рамках проекту «єМалятко».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На посади суддів ВАКС та АП ВАКС претендують 238 кандидатів: цікаві нюанси конкурсу

На десять вакантних посад суддів Апеляційної палати претендують 11 суддів ВАКС, а також їх помічники.

Особи, що чинять безпідставний тиск на бізнес та журналістів, вже записали свої імена в історію, але ця «історія» закінчиться для них погано

Посада – це річ тимчасова. А історія таких осіб ніколи не забуває.

Місце роботи, посвідчення водія, податковий номер, відцифроване обличчя: які дані потраплять до Реєстру військовозобов’язаних

Від диплома і курсів підвищення кваліфікації до дозволу на зберігання зброї – які дані будуть збиратися в Реєстрі військовозобов’язаних.

На зарплату 16 членів Вищої ради правосуддя у 2023 році витратили більше 40 млн грн

У середньому кожний член ВРП отримав за 2023 рік по 2,5 млн грн зарплати.

Виявити громадян, які не стали на військовий облік, стане простіше – підписано закон про ідентифікацію військовозобов'язаних

Закон про цифровізацію військового обліку підписано: з яких персональних даних будуть складати досьє на кожного військовозобов’язаного у Реєстрі військовозобов’язаних, де ці дані будуть зберігати і що буде в Електронному кабінеті.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду