Подекуди гроза та невеликий дощ – яка погода чекає на українців 3 квітня

Прогноз погоди на 3 квітня.

Джерело фото: Erik Witsoe / Unsplash

За прогнозами синоптиків у середу, 3 квітня, в Україна буде хмарно з проясненнями. Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

«У західних, північних і Вінницькій областях, вдень місцями і на крайньому сході країни та в Приазов'ї невеликий короткочасний дощ, вдень подекуди гроза; на решті території без істотних опадів», - сказано у повідомленні.

3 квітня вітер переважно західний, 7-12 м/с, в західних, північних, Вінницькій, Черкаській, вночі місцями і в східних областях пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 12-17°, у південній частині до 20°.

На високогіp'ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.