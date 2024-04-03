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Местами гроза и небольшой дождь – какая погода ожидает украинцев 3 апреля

07:18, 3 апреля 2024
Прогноз погоды на 3 апреля.
Местами гроза и небольшой дождь – какая погода ожидает украинцев 3 апреля
Источник фото: Erik Witsoe / Unsplash
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По прогнозам синоптиков, в среду, 3 апреля, в Украине будет облачно с прояснениями. Об этом сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

«В западных, северных и Винницкой областях, днем местами и на крайнем востоке страны, и в Приазовье небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза; на остальной территории без существенных осадков», - говорится в сообщении.

3 апреля ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в западных, северных, Винницкой, Черкасской, ночью местами и восточных областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25 м/с.

Температура ночью 5-10°, днем 12-17°, в южной части до 20°.

На высокогорье Карпат небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

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