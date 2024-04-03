Обогатился на 350 000 грн на строительстве новой медицинской амбулатории: в Винницкой области будут судить подрядчика

В акты выполненных строительных работ, за которые перечислены исполнителю средства, включены работы, которые подрядчик не выполнял, общей стоимостью 350 тыс. грн.

Иллюстративное фото \ Источник: kyivcity.gov.ua

В Винницкой области направлен в суд обвинительный акт в отношении подрядчика, который взялся строить медицинскую амбулаторию и обогатился на 350 тысяч гривен. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

«При процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры в Винницкий городской суд направлен обвинительный акт в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах) и ч. 1 ст. 366 УК Украины (выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа) Уголовного кодекса Украины», - говорится в сообщении.

Установлено, что в 2019 году между сельским советом Винницкого района и обществом с ограниченной ответственностью заключен подрядный договор на выполнение работ по новому строительству амбулатории общей практики семейной медицины.

По заключению эксперта, в акты выполненных строительных работ, за которые перечислены исполнителю средства, включены работы, которые подрядчик не выполнял общей стоимостью 350 тыс. грн. Именно такой ущерб понесла территориальная община.

В случае доказательства виновности в совершении инкриминируемых преступлений перед судом, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

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