Збагатився на 350 000 грн на будівництві нової медичної амбулаторії: на Вінниччині судитимуть підрядника

До актів виконаних будівельних робіт, за які перераховано виконавцю кошти, включено роботи, які підрядник не виконував , загальною вартістю 350 тис грн.

Ілюстративне фото \ Джерело: kyivcity.gov.uа

У Вінницькій області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підрядника, який взявся будувати медичну амбулаторію і збагатився на 350 тисяч гривень. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«За процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури до Вінницького міського суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора товариства з обмеженою відповідальністю, який обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах) та ч. 1 ст. 366 КК України (видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) Кримінального кодексу України», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що у 2019 році між сільською радою Вінницького району та товариством з обмеженою відповідальністю, укладено підрядний договір на виконання робіт щодо нового будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини.

За висновком експерта, до актів виконаних будівельних робіт, за які перераховано виконавцю кошти, включено роботи, які підрядник не виконував загальною вартістю 350 тис. грн. Саме такі збитки понесла територіальна громада.

У разі доведення винуватості у скоєнні інкримінованих злочинів перед судом, обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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