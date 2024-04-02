Київ накрила пилова буря: відео стихії

Небезпечна стихія принесла сильний вітер, місцями важко дихати.

Джерело фото: ua.korrespondent.net

Київ накрила піщана буря, яка принесла з собою сильний вітер та важкі умови для дихання. У мережі з'явилося відео, на якому видно, як потужні пориви вітру майже зривають дах з одного з житлових будинків.

Пилова буря охопила не лише столицю, але й прилеглі області, змушуючи людей залишатися вдома та обмежувати виходи на вулицю, особливо тих, хто має вразливість до погіршення якості повітря.

Синоптики попереджають, що грозова активність може тривати до кінця дня в багатьох регіонах країни, закликаючи громадян бути обережними та вживати заходів безпеки.

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