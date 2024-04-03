У Києві покарали «героя парковки», який заблокував шлях пішоходам

У Шевченківському районі, інспектори виявили автомобіль Peugeot, який був припаркований на тротуарі з порушенням ПДР.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

У Києві притягнули до відповідальності водія, який перегородив рух пішоходам. Як розповіли у Патрульній поліції, під час патрулювання у Шевченківському районі, інспектори виявили автомобіль Peugeot, який був припаркований на тротуарі з порушенням ПДР.

Патрульні встановили керманича та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил стоянки) КУпАП.

Зазначимо, що згідно з п. 15.10 (в) ПДР стоянка на тротуарах забороняється, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м.

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