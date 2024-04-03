Практика судов
  1. В Украине

В Киеве наказали «героя парковки», который заблокировал путь пешеходам

00:06, 3 апреля 2024
В Шевченковском районе, инспекторы обнаружили автомобиль Peugeot, припаркованный на тротуаре с нарушением ПДД.
В Киеве наказали «героя парковки», который заблокировал путь пешеходам
Источник фото: Патрульная полиция Киева
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве привлекли к ответственности водителя, преградившего движение пешеходам. Как рассказали в Патрульной полиции, во время патрулирования в Шевченковском районе, инспекторы обнаружили автомобиль Peugeot, припаркованный на тротуаре с нарушением ПДД.

Патрульные установили водителя и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил стоянки) КУоАП.

Отметим, что согласно п. 15.10(в) ПДД стоянка на тротуарах запрещается, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должности дисциплинарных инспекторов завершится в сентябре 2024 года

В апреле конкурсная комиссия осуществит процедуру допуска кандидатов к участию в конкурсе.

Ограниченно годные должны пройти медицинское освидетельствование: Президент подписал закон

Мужчины, признанные ограниченно годными к службе, должны будут в течение 9 месяцев пройти повторное медицинское освидетельствование.

Владимир Зеленский подписал закон о цифровизации военного учета и Электронный кабинет военнообязанного

Реализация нового закона позволяет ввести электронный военный билет, собрать персональные данные военнообязанных в систематизированные досье и выявить граждан, не состоящих на военном учете, но имеющихся в других государственных реестрах.

Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет

Закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет подписан Президентом.

Почему Президенту вместо прокуратуры приходится разбираться с безосновательным давлением на бизнес и журналистов

Руководству Офиса Генпрокурора и СБУ нужны решения СНБО и публичные разоблачения, чтобы вспомнить, кто должен разбираться с безосновательным уголовным преследованием бизнеса и журналистов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іванна Єросова
    Іванна Єросова
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Олександр Коровайко
    Олександр Коровайко
    голова Херсонського апеляційного суду