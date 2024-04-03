В Киеве наказали «героя парковки», который заблокировал путь пешеходам

В Шевченковском районе, инспекторы обнаружили автомобиль Peugeot, припаркованный на тротуаре с нарушением ПДД.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве привлекли к ответственности водителя, преградившего движение пешеходам. Как рассказали в Патрульной полиции, во время патрулирования в Шевченковском районе, инспекторы обнаружили автомобиль Peugeot, припаркованный на тротуаре с нарушением ПДД.

Патрульные установили водителя и вынесли на него постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил стоянки) КУоАП.

Отметим, что согласно п. 15.10(в) ПДД стоянка на тротуарах запрещается, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м.

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