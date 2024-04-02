Верховный Суд отменил решения судов, которые обязали ответчика опровергнуть недостоверную информацию путем размещения в фейсбуке публичных извинений

Суды предыдущих инстанций признали недостоверной и унизительной информацию и обязали ответчика опровергнуть ее в соответствующей группе в фейсбуке путем публичных извинений, но Верховный Суд отменил эти решения.

Конституция Украины гарантирует каждому право на свободу мысли и слова, свободное выражение своих взглядов и убеждений. Суд не вправе обязывать ответчика просить извинения у истца в той или иной форме, поскольку принудительное извинение как способ судебной защиты достоинства, чести или деловой репутации не предусмотрено законом.

На это указал Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

Истец отмечал, что ответчик разместил в открытой группе в фейсбуке сообщение с откровенно недостоверной и негативной информацией о нем, а под сообщением были размещены оскорбительные клеветнические комментарии. Распространенная информация стала известной широкому кругу лиц и негативно повлияла на деловую и общественную репутацию истца. Поэтому он просил суд признать распространенную информацию недостоверной, не соответствующей действительности и унижающей честь, достоинство, деловую репутацию; обязать ответчика публично извиниться и опровергнуть распространенную информацию в соответствующей группе в фейсбуке; взыскать с него 60 тыс. грн морального вреда.

Суды предыдущих инстанций частично удовлетворили иск, признали недостоверной и унизительной информацию; обязали ответчика опровергнуть ее путем размещения в соответствующей группе в фейсбуке сообщения, что ответчик приносит публичные извинения истцу и просит считать распространенную информацию недостоверной; взыскали с ответчика 20 тыс. грн морального вреда. Апелляционный суд, согласившись с выводом районного суда, отметил, что ответчик, распространяя недостоверную информацию об истце, применил слова объективно оскорбительного содержания, которые по семантическому значению нельзя отнести к тем, которые употребляются в допустимой для общения в обществе речи, поэтому считать их оценочным суждениями, о чем необоснованно отмечает жалобщик в поданной апелляционной жалобе, оснований нет.

КЦС ВС отменил предыдущие решения, отказал в удовлетворении иска в части исковых требований о признании недостоверной информации и опровержении распространенной информации, взыскал с ответчика моральный ущерб - 10 тыс. грн за оскорбительные высказывания, сделав следующие правовые выводы.

Из контекста всей распространенной информации относительно истца видно, что распространенная информация не содержала бесспорных утверждений о достоверных фактических данных, а основывалась на информации, содержащей оценочные суждения и касалась критики личности и действий истца.

В соответствии со ст. 277 ГК Украины оценочные суждения не являются предметом судебной защиты. Суду следует различать факты и оценочные суждения. Наличие фактов можно доказать, а правдивость оценочных суждений - нельзя. Что касается оценочных суждений, это требование невозможно выполнить, и оно является нарушением самой свободы взглядов, которая является основной составляющей права, гарантированного ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (решение Европейского суда по правам человека по делу "Лингенс против Австрии").

Ответчик не распространял информацию о факте, а оспариваемая истцом информация по сути является оценочным суждением ответчика, которое, в свою очередь, содержит оскорбительные высказывания в отношении личности истца.

При этом не могут быть опровергнуты мысли, которые выражены языковыми средствами, в частности употреблением гипербол, аллегорий, сатиры, и по форме являются грубыми.

Если субъективное мнение высказано в грубой, унизительной или неприличной форме, унижающей достоинство, честь или деловую репутацию, на лицо, которое таким образом и таким образом выразило мнение или оценку, может быть возложена обязанность возместить причиненный моральный ущерб.

Ошибочными являются выводы судов предыдущих инстанций об опровержении недостоверной информации путем размещения на странице группы в фейсбуке публичных извинений.

Часть 1 ст. 34 Конституции Украины каждому гарантирует право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Суд не вправе обязывать ответчика извиняться перед истцом в той или иной форме, поскольку принудительное извинение как способ судебной защиты достоинства, чести или деловой репутации за распространение недостоверной информации не предусмотрено в статьях 16, 277 ГК Украины.

Указанное согласуется с прецедентной практикой Европейского суда по правам человека в решении от 25 мая 2011 года (заявление № 33014/05) по делу "Редакция газеты "Правовое дело" и Штекель против Украины".

Постановление Верховного Суда от 13 марта 2024 года по делу № 712/10999/22 (производство № 61-13517св23)

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