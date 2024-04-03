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Должен ли плательщик уведомлять налоговую о получении или уничтожении печати: разъяснение

07:00, 3 апреля 2024
В соответствии с нормативно-правовыми актами по вопросам налогообложения налогоплательщик не обязан сообщать контролирующим органам о получении или уничтожении печати.
Должен ли плательщик уведомлять налоговую о получении или уничтожении печати: разъяснение
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Государственная налоговая служба разъяснила, должен ли налогоплательщик сообщать контролирующим органам о получении или уничтожении печати.

Законом Украины от 15 апреля 2014 года № 1206-VII «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении порядка открытия бизнеса», который вступил в силу 30.10.2014, внесены изменения в ряд кодексов и законов Украины, которые направлены, в частности, на переход в добровольности использования печатей субъектами частного права.

В частности, согласно части четвертой ст. 62 Хозяйственного кодекса Украины от 16 января 2003 г. № 436-IV с изменениями и дополнениями предприятие является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, счета в учреждениях банков и может иметь печати.

Особенности статуса гражданина как субъекта ведения хозяйства определяются ст. 128 ХКУ, которая не содержит требований об обязательном наличии печати у субъекта хозяйствования.

Нормативно-правовые акты по вопросам налогообложения не предусматривают обязанности налогоплательщика сообщать контролирующим органам о получении или уничтожении печати.

Вместе с этим, обобщая нормы Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями (в том числе п. 48.3 ст. 48 НКУ) формы документов, подаваемых в контролирующий орган (заявления, сообщения, налоговые декларации и т.п. ), предусматривают удостоверение подписи физического лица – предпринимателя или должностных лиц – юридического лица печатью при его наличии.

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