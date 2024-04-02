Пыль из Сахары добралась до Украины: в ближайшие часы накроет непогода

В шести регионах Украины объявлен желтый уровень опасности.

Пыль из пустыни Сахара уже проникла в разные регионы Украины, включая Днепр, Киев, Одесскую, Франковскую и Винницкую области.

По данным Укргидрометцентра, в течение 1-2 часов на эти территории ожидается дождь, гроза, сильный ветер и возможность града. В особо пострадавших районах могут возникнуть непогоды.

"В ближайшие 2 часа с удержанием до конца суток 2 апреля в Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах возможен град. Сейчас уровень опасности оценивается как желтый", - говорится в сообщении.

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