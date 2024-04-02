Пил із Сахари дістався до України: в найближчі години накриє негода

У шістьох регіонах України оголошено жовтий рівень небезпеки.

Пил з пустелі Сахара вже проник до різних регіонів України, включаючи Дніпро, Київ, Одеську, Франківську та Вінницьку області.

За даними Укргідрометцентру, протягом 1-2 годин на ці території очікується дощ, гроза, сильний вітер та можливість граду. В особливо постраждалих районах можуть виникнути негоди.

«У найближчі 2 години з утриманням до кінця доби 2 квітня у Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській областях очікуються грози, а в окремих районах можливий град. Наразі рівень небезпечності оцінюється як жовтий», – йдеться у повідомленні.

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