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У хід пішли «бджолокоти» та «сумний хом’як» – як ДСНС і МВС вирішили боротися з паліями трави

23:30, 2 квітня 2024
Цього разу до питання підійшли у креативній формі.
У хід пішли «бджолокоти» та «сумний хом’як» – як ДСНС і МВС вирішили боротися з паліями трави
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Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає українців не палити суху траву та сміття. Цього разу до питання підійшли у креативній формі.

Нове попередження для паліїв трави надзвичайники опублікували в Instagram.

«Надумали палити траву? Бджолокоти ДСНС стежать за вами!» – йдеться у підписі.

У Міністерстві внутрішніх справ також не відстають і вирішили креативно звернути увагу на проблему.

«Коли вирішив просто спалити травичку, а спалив пів села» – йдеться у відео МВС у ТікТок.

 
 
 
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Допис, поширений ДСНС України (@dsns_ukraine)

Нагадаємо, що лише вчора ДСНС повідомила, що на Харківщині під час випалювання сухої трави загинула жінка.

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