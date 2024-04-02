В ход пошли «пчелокот» и «печальный хомяк» – как ГСЧС и МВД решили бороться с палиями травы

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев не палить сухую траву и мусор. В этот раз к вопросу подошли в креативной форме.
Новое предупреждение для поджигателей травы чрезвычайники опубликовали в Instagram.
«Вздумали палить траву? Пчелокоты ГСЧС следят за вами!» – говорится в подписи.
В Министерстве внутренних дел тоже не отстают и решили креативно обратить внимание на проблему.
«Когда решил просто сжечь траву, а сжег пол села» – говорится в видео МВД в ТикТок.
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Напомним, что только вчера ГСЧС сообщила, что на Харьковщине во время выжигания сухой травы погибла женщина.
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