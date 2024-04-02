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В ход пошли «пчелокот» и «печальный хомяк» – как ГСЧС и МВД решили бороться с палиями травы

23:30, 2 апреля 2024
В этот раз к вопросу подошли в креативной форме.
В ход пошли «пчелокот» и «печальный хомяк» – как ГСЧС и МВД решили бороться с палиями травы
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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев не палить сухую траву и мусор. В этот раз к вопросу подошли в креативной форме.

Новое предупреждение для поджигателей травы чрезвычайники опубликовали в Instagram.

«Вздумали палить траву? Пчелокоты ГСЧС следят за вами!» – говорится в подписи.

В Министерстве внутренних дел тоже не отстают и решили креативно обратить внимание на проблему.

«Когда решил просто сжечь траву, а сжег пол села» – говорится в видео МВД в ТикТок.

 
 
 
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Допис, поширений ДСНС України (@dsns_ukraine)

Напомним, что только вчера ГСЧС сообщила, что на Харьковщине во время выжигания сухой травы погибла женщина.

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