В ход пошли «пчелокот» и «печальный хомяк» – как ГСЧС и МВД решили бороться с палиями травы

В этот раз к вопросу подошли в креативной форме.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев не палить сухую траву и мусор. В этот раз к вопросу подошли в креативной форме.

Новое предупреждение для поджигателей травы чрезвычайники опубликовали в Instagram.

«Вздумали палить траву? Пчелокоты ГСЧС следят за вами!» – говорится в подписи.

В Министерстве внутренних дел тоже не отстают и решили креативно обратить внимание на проблему.

«Когда решил просто сжечь траву, а сжег пол села» – говорится в видео МВД в ТикТок.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ДСНС України (@dsns_ukraine)

Напомним, что только вчера ГСЧС сообщила, что на Харьковщине во время выжигания сухой травы погибла женщина.

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