Перерегистрация украинских автомобилей в Германии: беженцы должны получить спецразрешение

Перерегистрация на немецкие номера осенью 2024 станет обязательной.

Для украинских беженцев в Германии до 1 апреля 2024 действовало освобождение от обязанности перерегистрировать свои автомобили на немецкие номера после года пребывания в стране. Некоторые земли продлили эту льготу еще на 6 месяцев. Об этом рассказал посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Он призвал граждан Украины получить специальное разрешение на использование машины с украинскими номерами по льготной процедуре.

«По результатам нашего диалога и просьб федеральное министерство транспорта и цифровизации в марте обратилось к своим коллегам по всем немецким землям по продлению действия особого порядка еще на 6 месяцев», – отметил Макеев.

Некоторые из земель уже сообщили о соответствующем положительном решении, согласие от других еще ожидают.

«Особый порядок – это предоставление украинским автомобилистам, находятся в Германии по 24 параграфу, выбор между перерегистрацией на немецкие номера и получением специального разрешения на использование машины с украинскими номерами по льготной процедуре», – отметил Посол Украины в Германии.

Если беженцы не сделают в течение года от въезда ни того, ни другого, то фактически будут нарушаться немецкая регуляция, отметил украинский дипломат.

«Поэтому упорно призываю получить специальное разрешение. То есть, имея обязательный страховой полис автогражданской ответственности, пройти техосмотр по облегченной процедуре, заполнить декларацию, что автомобиль не будет находиться в Германии постоянно, и с тремя документами получить у регистрационных органов разрешение, которое с правами и техпаспортом иметь всегда с собой в машине. Это обязательно», – заметил Макеев.

Через 6 месяцев продления особых условий для украинцев больше не будет – об этом сообщили посольству немецкие партнеры. Перерегистрация на немецкие номера осенью 2024 станет обязательной. Чиновники будут разрабатывать механизм, что делать с украинскими номерами, как быть с украинскими машинами на немецких номерах в Украине, что будет происходить с автомобилями, которые не пройдут необходимый техосмотр.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.