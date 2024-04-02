На Позняках в Киеве трамвай сошел с рельсов

В результате инцидента госпитализировали одного пострадавшего.

Источник фото: в.и. обязанности главы Дарницкой РГА Николай Калашник

В Киеве на Позняках трамвай сошел с рельсов. В результате инцидента госпитализировали одного пострадавшего.

Об этом 2 апреля сообщил временный исполняющий обязанности председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Николай Калашник. По его словам, предварительно причиной аварии являются МАФы, которые мешали движению.

«На конечной остановке трамвая возле станции метро Позняки состав сошел с путей, предварительной причиной чрезвычайной ситуации являются малые архитектурные формы, мешающие свободному движению вагонов», - сообщил он.

Глава райадминистрации пообещал инициировать изучение законности размещения сооружений.

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