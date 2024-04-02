На Позняках у Києві трамвай зійшов з рейок

Внаслідок інциденту госпіталізували одного постраждалого.

Джерело фото: т.в. обов'язків голови Дарницької РДА Микола Калашник

У Києві на Позняках трамвай зійшов з рейок. Внаслідок інциденту госпіталізували одного постраждалого.

Про це 2 квітня повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Микола Калашник. За його словами, попередньо причиною аварії є МАФи, які заважали руху.

«На кінцевій зупинці трамвая біля станції метро Позняки склад зійшов з колій, попередньою причиною надзвичайної ситуації є малі архітектурні форми, що заважають вільному руху вагонів», - повідомив він.

Очільник райадміністрації пообіцяв ініціювати вивчення законності розміщення споруд.

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