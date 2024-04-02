Почему Президенту вместо прокуратуры приходится разбираться с безосновательным давлением на бизнес и журналистов

Руководству Офиса Генпрокурора и СБУ нужны решения СНБО и публичные разоблачения, чтобы вспомнить, кто должен разбираться с безосновательным уголовным преследованием бизнеса и журналистов.

2 апреля Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро заявили о разоблачении организованной группы, деятельность которой привела к завладению 94,8 млн грн при закупке трансформаторов во время военного положения. Руководитель САП Александр Клименко в комментариях СМИ подтвердил, что речь идет о бывшем начальнике Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ Артеме Шило – управлении, которое занималось делами против бизнеса. Перед этим стало известно, что в марте 2024 года Артем Шило ушел с должности. В качестве одной из причин увольнения СМИ со ссылками на собеседников в правоохранительных органах называли необоснованное увеличение дел, расследуемых СБУ против бизнеса, и то, что на одном из последних совещаний этот вопрос под контроль взял лично Президент Владимир Зеленский.

Следует напомнить, что Президент еще 23 января ввел в действие решение СНБО, которым фактически констатировал проблему уголовного преследования бизнеса и поручил разработать пути ее решения.

Этим решением СНБО ряд поручений дали Офису Генпрокурора, который до этого, пожалуй, никаких проблем не замечал. Хотя прокуратура до сих пор остается органом, осуществляющим надзор за соблюдением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание, досудебное следствие – в том числе и СБУ. То есть Офис Генпрокурора в силу закона о прокуратуре может не ждать, пока соберется СНБО или состоится соответствующее совещание с Президентом, а принять соответствующие меры сам.

Срок действия решения СНБО в части моратория на обыски бизнеса истекает 23 апреля, но до сих пор неизвестно – как же конкретные меры выполнил Офис Генпрокурора, кроме обещания следить за соблюдением «Стандартов деятельности прокуроров в сфере защиты инвестиций» и принятия «Плана мер, направленных на выполнение Комплексного стратегического плана реформирования органов правопорядка» (который, кстати, до сих пор не опубликован в публичном пространстве).

При этом увольнение и дальнейшее разоблачение чиновника СБУ – это не первый «звоночек» для прокуратуры.

Как известно, 5 февраля журналисты-расследователи из Bihus.Info сообщили, что идентифицировали тех, кто установил скрытые камеры в гостиничные номера для слежения за редакцией. За операцию, как следует из сюжета, отвечал департамент защиты национальной государственности СБУ. Впрочем, до сих пор неизвестно, кто санкционировал такую слежку.

Президент тогда оперативно отреагировал увольнением руководителя соответствующего департамента СБУ. Но, как справедливо напомнил после этого министр юстиции Денис Малюська, в Украине кроме Президента существует и прокуратура.

«По Закону о СБУ контроль над спецслужбой осуществляют ВРУ, Президент и прокуратура.

Президент первый шаг сделал раньше, уволив руководителя департамента. Думаю, нужна оперативная реакция и коммуникация ВСЕХ ветвей власти», - отметил тогда министр.

В Офисе Генпрокурора «отреагировали» – очередным заявлением о том, что в ОГП действует «платформа защиты прав журналистов».

Но достаточно ли заявлений пресс-службы и формальных круглых столов, чтобы преодолеть проблему комплексно? Способно ли руководство органов прокуратуры и СБУ вместо ожидания очередного «звоночка» в виде журналистского расследования или громкого разоблачения антикоррупционными органами самостоятельно взяться за проблему давления на предпринимателей и СМИ и, наконец, «вычистить» все, что мешает их нормальному функционированию? Вопрос остается открытым.

Между тем бизнес скептически настроен и ожидает того, что с истечением моратория СНБО, приостановленные на время обыски без определения следственного судьи и блокирование счетов возобновятся с новой силой.

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