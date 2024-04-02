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Смертельное ДТП: под Киевом столкнулись два грузовика

20:45, 2 апреля 2024
Полиция Киевщины расследует обстоятельства ДТП на Бориспольщине, в котором погиб водитель.
Смертельное ДТП: под Киевом столкнулись два грузовика
Источник фото: полиция Киевской области
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На Киевщине полиция расследует обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на Бориспольщине, в результате которого погиб водитель. Об этом сообщает полиция Киевской области.

Авария произошла 1 апреля на перекрестке с автодорогой Северо-Восточный объезд Киева. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля "ГАЗ" не учел преимущество в движении и совершил столкновение с грузовиком "Iveco".

К сожалению, от полученных травм водитель "ГАЗ" скончался на месте происшествия, а 56-летнего водителя другого транспортного средства с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Источник фото: полиция Киевской области

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