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Смертельна ДТП: під Києвом зіткнулися дві вантажівки

20:45, 2 квітня 2024
Поліція Київщини розслідує обставини ДТП на Бориспільщині, в якій загинув водій.
Смертельна ДТП: під Києвом зіткнулися дві вантажівки
Джерело фото: поліція Київської області
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На Київщині поліція розслідує обставини смертельної ДТП, яка сталася на Бориспільщині, в результаті якої загинув водій. Про це повідомляє поліція Київської області.

Аварія сталася 1 квітня на перехресті з автодорогою Північно-Східний об'їзд Києва. За попередніми даними, 43-річний водій автомобіля «ГАЗ» не врахував перевагу в русі та скоїв зіткнення з вантажівкою «Iveco».

На жаль, від отриманих травм водій «ГАЗ» помер на місці події, а 56-річного керманича іншого транспортного засобу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Джерело фото: поліція Київської області

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