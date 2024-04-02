Смертельна ДТП: під Києвом зіткнулися дві вантажівки

Поліція Київщини розслідує обставини ДТП на Бориспільщині, в якій загинув водій.

Джерело фото: поліція Київської області

На Київщині поліція розслідує обставини смертельної ДТП, яка сталася на Бориспільщині, в результаті якої загинув водій. Про це повідомляє поліція Київської області.

Аварія сталася 1 квітня на перехресті з автодорогою Північно-Східний об'їзд Києва. За попередніми даними, 43-річний водій автомобіля «ГАЗ» не врахував перевагу в русі та скоїв зіткнення з вантажівкою «Iveco».

На жаль, від отриманих травм водій «ГАЗ» помер на місці події, а 56-річного керманича іншого транспортного засобу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

Джерело фото: поліція Київської області

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