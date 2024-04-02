Деякі хлопці-студенти від 18 до 22 років зможуть поїхати за кордон для навчання

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям ставати учасниками програм академічної мобільністі та виїжджати за кордон строком на один семестр. Йдеться про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).
Про це повідомив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.
Він пояснив, що академічна мобільність — можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів — це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами.
Однак зараз через воєнний стан у програмах академічної мобільності нині беруть участь лише дівчата. І студенти неодноразово зверталися з цим питанням до Президента Володимира Зеленського.
Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати:
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