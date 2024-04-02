Деякі хлопці-студенти від 18 до 22 років зможуть поїхати за кордон для навчання

Уряд вніс зміни до Правил перетину кордону студентами денної форми навчання.

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Уряд ухвалив рішення, яке дозволить хлопцям ставати учасниками програм академічної мобільністі та виїжджати за кордон строком на один семестр. Йдеться про студентів віком від 18 до 22 років, які вчаться на бакалавраті за денною формою (або ж на магістратурі медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування).

Про це повідомив Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

Він пояснив, що академічна мобільність — можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання та досвід. Для університетів — це також спосіб зміцнити партнерства з іноземними закладами.

Однак зараз через воєнний стан у програмах академічної мобільності нині беруть участь лише дівчата. І студенти неодноразово зверталися з цим питанням до Президента Володимира Зеленського.

Для перетину кордону з метою навчання на програмах академічної мобільності студентам необхідно мати:

довідку від закладу вищої освіти України щодо направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному закладі освіти із зазначенням:

підстави співробітництва; строку навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів (півріч) негативних оцінок і фактів перескладання заліків і екзаменів;

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти;

копію договору академічної мобільності, засвідчену закладом освіти України;

е-квиток студента, перевіреного засобами порталу «Дія»;

військово-облікові документи з відповідними позначками районного, міського ТЦК та соціальної підтримки.

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