Уряд пропонує організувати спецперевірки для осіб, призначених у період дії воєнного стану

Кабмін схвалив законопроект, який вносить зміни до закону «Про правовий режим воєнного стану» щодо проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, призначених під час воєнного стану.

Кабмін на засіданні 2 квітня схвалив проект Закону щодо вдосконалення порядку проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом «Про запобігання корупції». А саме, пропонується оптимізувати процедури та строки проведення спеціальної перевірки, використання інформації державних електронних інформаційних ресурсів організатором перевірки, або органом, який надсилає запит на перевірку та мінімізувати паперовий документообіг. Вочевидь, незабаром його буде зареєстровано у парламенті.

Зокрема, як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, проектом пропонується надати можливість державним органам, крім надсилання запитів про перевірку відомостей щодо кандидата до відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спецперевірки певних відомостей, також і самостійно проводити спеціальну перевірку на підставі даних, отриманих в порядку електронної інформаційної взаємодії між публічними електронними реєстрами, за допомогою системи електронної взаємодії електронних ресурсів або через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервісів).

Крім того, пропонується виключити проведення спеціальної перевірки Службою безпеки України – щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, оскільки на сьогодні така інформація перевіряється у випадках, коли особа претендує на зайняття посади, яка передбачає наявність допуску до державної таємниці та не впливає на рішення щодо призначення її на посаду.

Також змінами до ч. 8 статті 10 Закону «Про правовий режим воєнного стану» передбачається організувати проведення спеціальної перевірки, передбаченої Законом «Про запобігання корупції», та перевірки, передбаченої Законом «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися, протягом 30 днів з дня завершення строку для подання документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки.

Автор: Наталя Мамченко

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