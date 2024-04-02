Правительство предлагает организовать спецпроверки для лиц, назначенных в период действия военного положения

Кабмин одобрил законопроект, вносящий изменения в закон «О правовом режиме военного положения» о проведении специальной проверки в отношении лиц, назначенных во время военного положения.

Кабмин на заседании 2 апреля одобрил проект Закона по усовершенствованию порядка проведения специальной проверки, предусмотренной Законом «О предотвращении коррупции». А именно предлагается оптимизировать процедуры и сроки проведения специальной проверки, использование информации государственных электронных информационных ресурсов организатором проверки или органом, который направляет запрос на проверку и минимизировать бумажный документооборот. Очевидно, вскоре он будет зарегистрирован в парламенте.

В частности, как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, проектом предлагается предоставить возможность государственным органам, кроме отправки запросов о проверке сведений о кандидате в соответствующие государственные органы, в компетенцию которых входит проведение спецпроверки определенных сведений, также и самостоятельно проводить специальную проверку на основании данных, полученных в порядке электронного информационного взаимодействия между публичными электронными реестрами посредством системы электронного взаимодействия электронных ресурсов или через программные интерфейсы электронных информационных ресурсов (сервисов).

Кроме того, предлагается исключить проведение специальной проверки Службой безопасности Украины – относительно наличия у лица допуска к государственной тайне, поскольку на сегодняшний день такая информация проверяется в случаях, когда лицо претендует на занятие должности, которая предусматривает наличие допуска к государственной тайне и не влияет на решение относительно назначения его на должность.

Также изменениями в ч. 8 статьи 10 Закона «О правовом режиме военного положения» предполагается организовать проведение специальной проверки, предусмотренной Законом «О предотвращении коррупции», и проверки, предусмотренной Законом «Об очищении власти», в отношении лиц, назначенных в период действия военного положения , по которым такие проверки в этот период не проводились, в течение 30 дней со дня истечения срока для подачи документов, необходимых для проведения специальной проверки.

Автор: Наталя Мамченко

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