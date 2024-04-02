«Пропуск за донат» – в ГПСУ предупредили о фейке от злоумышленников

У Х появился канал, который распространяет ложную информацию маскируясь под пресс-службу ГПСУ.

Источник фото: dpsu.gov.ua

В Государственной пограничной службе Украины предупредили о злоумышленниках, которые от имени ГПСУ распространяют ложную информацию о якобы пропуске через границу за донат.

Как отмечают в Госпогранслужбе, злоумышленники используют схожую символику и публикуют вымышленную, ложную и недостоверную информацию.

В ГПСУ отмечают, что неправдивая информация и фейковые аккаунты могут использоваться как мошенниками, так и пропагандой или спецслужбами страны-агрессора для наживы, компрометирования органов государственной власти Украины или проведения информационно-психологических операций.

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