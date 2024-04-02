«Пропуск за донат» – у ДПСУ попередили про фейк від зловмисників

У Х з’явився канал, який поширює неправдиву інформацію маскуючись під пресслужбу ДПСУ.

Джерело фото: dpsu.gov.ua

У Державній прикордонній службі України попередили про зловмисників, які від імені ДПСУ поширюють неправдиву інформацію про нібито пропуск через кордон за донат.

Як зауважують у Держприкодонслужбі, зловмисники використовують схожу символіку та публікують вигадану, неправдиву та недостовірну інформацію.

У ДПСУ наголошують, що неправдива інформація та фейкові акаунти можуть використовуватися як шахраями, так і пропагандою чи спецслужбами країни-агресора для наживи, компрометування органів державної влади України чи проведення інформаційно-психологічних операцій.

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