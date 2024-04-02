Ученые заявили, что к 2531 году у всех японцев будет одинаковая фамилия — Сато

Все из-за закона, обязывающего супругов иметь одинаковые фамилии.

К 2531 году все японцы могут иметь одинаковую фамилию – Сато, ведь все остальные исчезнут. Все из-за закона, обязывающего супругов иметь одинаковые фамилии. К такому выводу пришли ученые из Университета Тохока, передает The Guardian.

Согласно опросу в марте 2023 года, наиболее распространена фамилия в Японии Сато, на него приходится 1,5% всех фамилий от общего населения страны. На втором месте – фамилия Сузуки.

Руководитель исследования профессор Хироши Йошида заявил, что если в Японии продолжат требовать от молодоженов выбирать только одну фамилию, то уже впоследствии все японцы будут отзываться на Сато-сан. Йошида признал, что его прогнозы базируются на нескольких предположениях, но сказал, что идея заключалась в том, чтобы с помощью цифр объяснить потенциальное влияние нынешней системы на японское общество. Он говорит, что в будущем возможен вариант, при котором обращаться к людям придется по имени или даже цифре.

Согласно подсчетам ученого, доля японцев по имени Сато увеличилась в 1,0083 раза с 2022 по 2023 год. Если предположить, что показатель останется постоянным и закон о фамилиях не изменится, примерно половина населения Японии будет носить эту фамилию в 2446 году, а в 2531 году это количество достигнет 100%.

Йошида считает, что, кроме очевидных неудобств, большое количество одинаковых фамилий приведет к подрыву личного достоинства, а также потере семейного и регионального наследия.

Япония — единственное государство в мире, требующее от супругов использование единой фамилии. В 95% случаев фамилию сменяют именно женщины. Девичью фамилию наряду с приобретенным после брака разрешено использовать в отдельных документах, таких как водительское удостоверение или вид на жительство.

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