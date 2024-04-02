Премьер Румынии прокомментировал падение дрона возле границы с Украиной

Румыния проводит расследование относительно падения беспилотника на территории страны.

Источник фото: ukrinform

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку сообщил, что провел разговор с министром обороны относительно падения беспилотника на румынской территории недалеко от границы с Украиной, однако происхождение этого дрона еще нуждается в подтверждении расследованием. Об этом он рассказал в пятницу во время общения с журналистами, сообщает Digi24.

Чолаку отметил, что уже ранее такие случаи случались, и он надеется, что этот станет последним. Отметив, что к счастью, пострадавших в этом инциденте нет, он подчеркнул, что намерен сделать все возможное, чтобы подобных случаев было как можно меньше.

"Это не первый такой случай, и я хотел бы, чтобы он был последним. Пока пострадавших нет. Повторюсь, мы надеемся, чтобы таких случаев было как можно меньше и чтобы мы их избегали, насколько это возможно", - прокомментировал премьер.

Премьер Румынии также ответил на вопрос о возможном происхождении дрона, отметив, что следует подождать результатов расследования. Он добавил, что видеоматериалы с места падения свидетельствуют об отсутствии взрыва и, даже если беспилотник упал бы в другом месте, он не нанес бы серьезных повреждений.

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