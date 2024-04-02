Прем'єр Румунії прокоментував падіння дрона біля кордону з Україною

Румунія проводить розслідування щодо падіння безпілотника на території країни.

Джерело фото: ukrinform

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку повідомив, що провів розмову з міністром оборони стосовно падіння безпілотника на румунській території неподалік від кордону з Україною, проте походження цього дрона ще потребує підтвердження розслідуванням. Про це він розповів у п’ятницю під час спілкування з журналістами, повідомляє Digi24.

Чолаку зазначив, що вже раніше такі випадки траплялися, і він сподівається, що цей стане останнім. Зазначивши, що на щастя, потерпілих у цьому інциденті немає, він підкреслив, що має намір зробити все можливе, щоб подібних випадків було якнайменше.

«Це не перший такий випадок, і я хотів би, щоб він був останнім. Поки постраждалих немає. Повторюся, ми сподіваємося, щоб таких випадків було якомога менше і щоб ми їх уникали, наскільки це можливо», – прокоментував прем’єр.

Прем’єр Румунії також відповів на запитання щодо можливого походження дрона, відзначивши, що слід почекати на результати розслідування. Він додав, що відеоматеріали з місця падіння свідчать про відсутність вибуху та, навіть якщо безпілотник упав би в іншому місці, він не завдав би серйозних пошкоджень.

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