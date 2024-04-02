Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією, — Денис Шмигаль

Територіально його локація між селом Біла Церква на Закарпатті та румунським Сігету Мармацієй.

Фото: Тячівська районна рада

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Україна відкриє новий пункт пропуску з Румунією. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, 2 квітня Кабмін ухвалив рішення, що дозволить відкрити новий українсько-румунський пункт пропуску Біла Церква – Сігету Мармацієй.

«Україна та Румунія будують надзвичайно вигідне партнерство, і ми маємо на меті його постійно поглиблювати.

Загалом на західному напрямку плануємо створити 9 нових прикордонних пунктів пропуску та модернізувати ще 13.

Все це дасть більші можливості для українського експорту та пришвидшить нашу секторальну інтеграцію до Євросоюзу», — зазначив Шмигаль.

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